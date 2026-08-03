Ranchi News: प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करने का लें संकल्प : फा. मेलक्योर तिर्की

Ranchi News: तोरपा में संत जोसेफ उच्च विद्यालय में 'प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करें' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नैतिकता, सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। मुख्य वक्ता ने मानव मूल्यों को अपनाने और सकारात्मक सोच की प्रेरणा दी।

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। युवाओं में नैतिकता, सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से संत जोसेफ उच्च विद्यालय, तोरपा में डीएएडी (डू अ गुड डीड ए डे) यानी ‘प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करें’ विषय पर एक दिवसीय प्रेरणादायी सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सलेसियन धर्म समाज एवं डॉन बोस्को संस्था के तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत प्रार्थना सभा और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रेव. अनिल बिलुंग ने कहा कि नैतिक शिक्षा और सेवा की भावना ही विद्यार्थियों को जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनाती है। उन्होंने छात्रों से प्रतिदिन कम से कम एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता का विचार मुख्य वक्ता फा. मेलك्योर तिर्की ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव छोटे-छोटे अच्छे कार्यों से ही शुरू होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सेवा, करुणा, ईमानदारी और जरूरतमंदों की सहायता जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि डीएएडी केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवन जीने की सकारात्मक सोच है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सेमिनार में सहभागिता सेमिनार के दौरान नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण तथा एक आदर्श नागरिक के कर्तव्यों पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर तेलेस्फोर केरकेट्टा, फा. विजय डोडराय, सकलदेव सिंह, स्नेह सिंचित भेंगरा, सुरेश नाग, रेमंड एक्का, जैकब कंडूलना, बिनोद तोपनो, इस्माइल आइन्द सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे।