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Ranchi News:  बाल गृह में सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की अधिकारियों ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के निर्देशन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला बाल संरक्षण इकाई ने सहयोग विलेज बाल गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बच्चों के लिए सुविधाओं और सुरक्षा का गहन मूल्यांकन किया तथा समग्र विकास के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Ranchi News:  बाल गृह में सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की अधिकारियों ने लिया जायजा

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के निर्देश पर शनिवार को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने सहयोग विलेज बाल गृह का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बाल गृह में रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संस्थान के संचालन की गहन समीक्षा करते हुए निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण दल में प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग आनंद कुमार तथा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मो अल्ताफ खान शामिल थे। अधिकारियों ने बच्चों के आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अलावा बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की。

निरीक्षण परिणाम

निरीक्षण के दौरान संस्थान में संधारित विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों की भी जांच की गई। स्टॉक रजिस्टर, विजिटिंग रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव की स्थिति का अवलोकन किया गया। साथ ही संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रबंधन के निर्देश

निरीक्षण दल ने संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिया कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सभी अभिलेखों का नियमित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने तथा बाल संरक्षण संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस निरीक्षण का उद्देश्य क्या था?
इस निरीक्षण का उद्देश्य बाल गृह में रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संस्थान के संचालन की गहन समीक्षा करना था।
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