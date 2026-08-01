Ranchi News:  बाल गृह में सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की अधिकारियों ने लिया जायजा

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के निर्देश पर शनिवार को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने सहयोग विलेज बाल गृह का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बाल गृह में रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संस्थान के संचालन की गहन समीक्षा करते हुए निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण दल में प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग आनंद कुमार तथा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मो अल्ताफ खान शामिल थे। अधिकारियों ने बच्चों के आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अलावा बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की。