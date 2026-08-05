Ranchi News: इनर ह्वील क्लब ने चलाया जागरुकता अभियान
Ranchi News: रांची में इनर ह्वील क्लब रांची साउथ ने स्वच्छता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 'कीप योर सिटी क्लीन' अभियान के तहत डस्टबिन बांटे गए और डॉ. अंशु प्रिया ने स्तनपान के महत्व पर चर्चा की। मांओं के सवालों के जवाब भी दिए गए।
Ranchi News: रांची। इनर ह्वील क्लब रांची साउथ की ओर से बुधवार को स्वच्छता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘कीप योर सिटी क्लीन’ अभियान के तहत लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करते हुए डस्टबिन बांटे गए। वहीं स्तनपान जागरुकता सत्र में डॉ. अंशु प्रिया ने माताओं को स्तनपान के पोषण और शिशु विकास में इसके महत्व की जानकारी दी तथा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए।
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