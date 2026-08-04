Ranchi News: मारवाड़ी कॉलेज में इंफोसिस अनुदानित नि:शुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण शुरू
Ranchi News: रांची में मारवाड़ी कॉलेज में इंफोसिस द्वारा संचालित निःशुल्क 21 दिवसीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्नातक विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करेगा। 200 विद्यार्थियों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया। अगले बैच के लिए नामांकन 10 अगस्त को होगा।
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज में इंफोसिस अनुदानित लर्नेट स्किल्स द्वारा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। यह 21 दिनों का पूर्णतः निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्नातक उत्तीर्ण और इस वर्ष स्नातक पूर्ण करनेवाले विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें जॉब रेडी बनाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय करियर काउंसलिंग और करियर रेडिनेस टेस्ट (सीआरटी) का समापन मंगलवार को हुआ, जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के बाद 35 विद्यार्थियों का पहला बैच तैयार किया गया, जिसकी नियमित कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं।
प्रशिक्षण विवरण
21 दिनों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को- संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास, योग्यता और तार्किक क्षमता, रिज्यूमे बनाना, साक्षात्कार की तैयारी, कार्यस्थल शिष्टाचार सहित रोजगार से संबंधित आवश्यक कौशलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी को नोटबुक, प्रशिक्षण पुस्तक, कलम और टी-शर्ट दिए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम व प्रशिक्षण सामग्री दोनों विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क हैं।
अगले बैच की जानकारी
अगले बैच के लिए 10 को नामांकन
प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को उनकी योग्यता व प्रदर्शन के आधार पर बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बीएफसई, कस्टमर सपोर्ट आदि क्षेत्रों की एंट्री-लेवल कंपनियों में साक्षात्कार और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराए जाते है। अगले बैच के लिए 10 अगस्त को नामांकन आयोजित किया जाएगा और 13 अगस्त से नई कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इच्छुक विद्यार्थी मारवाड़ी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट- https://www.marwaricollegeranchi.ac.in/, पर जाकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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