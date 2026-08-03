Ranchi News: तोरपा पोस्ट ऑफिस में गंगाजल और रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू
Ranchi News: भारत सरकार के डाक विभाग ने तोरपा डाकघर में सावन माह के दौरान गंगाजल और रक्षाबंधन के लिए विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। शिव भक्त और बहनें डाकघर में आकर इनकी खरीदारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रांची डिवीजन द्वारा छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है।
Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। पावन सावन माह के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने तोरपा डाकघर में गंगोत्री का पवित्र गंगाजल बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए विशेष डिजाइन वाले राखी लिफाफे भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। सावन और रक्षाबंधन के कारण दोनों उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। सब पोस्ट मास्टर रविन्द्र अधिकारी और डाक अधिदर्शक शैलेश रथे ने बताया कि शिवभक्त बड़ी संख्या में गंगाजल खरीदने डाकघर पहुंच रहे हैं। वहीं बहनें भी राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफों की खरीदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डाक विभाग हर वर्ष पर्व-त्योहारों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवाएं उपलब्ध कराता है।
इंडिया पोस्ट रांची डिवीजन की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूली छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में छात्राएं अपने हाथों से बनाई गई राखी का वीडियो तैयार कर डाक विभाग को भेज सकती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ दस हस्तनिर्मित राखियों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को इंडिया पोस्ट की ओर से विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डाक विभाग ने छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने की अपील की है।
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