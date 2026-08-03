Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: तोरपा पोस्ट ऑफिस में गंगाजल और रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: भारत सरकार के डाक विभाग ने तोरपा डाकघर में सावन माह के दौरान गंगाजल और रक्षाबंधन के लिए विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। शिव भक्त और बहनें डाकघर में आकर इनकी खरीदारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रांची डिवीजन द्वारा छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है।

Ranchi News: तोरपा पोस्ट ऑफिस में गंगाजल और रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। पावन सावन माह के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने तोरपा डाकघर में गंगोत्री का पवित्र गंगाजल बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए विशेष डिजाइन वाले राखी लिफाफे भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। सावन और रक्षाबंधन के कारण दोनों उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। सब पोस्ट मास्टर रविन्द्र अधिकारी और डाक अधिदर्शक शैलेश रथे ने बताया कि शिवभक्त बड़ी संख्या में गंगाजल खरीदने डाकघर पहुंच रहे हैं। वहीं बहनें भी राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफों की खरीदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डाक विभाग हर वर्ष पर्व-त्योहारों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवाएं उपलब्ध कराता है।

ये भी पढ़ें:राखी भेजने के लिए डाकघर में उमड़ी भीड़

इंडिया पोस्ट रांची डिवीजन की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूली छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में छात्राएं अपने हाथों से बनाई गई राखी का वीडियो तैयार कर डाक विभाग को भेज सकती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ दस हस्तनिर्मित राखियों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को इंडिया पोस्ट की ओर से विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डाक विभाग ने छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raksha Bandhan Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।