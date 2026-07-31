Ranchi News: 1.92 करोड़ रुपये की लागत से जरिया पंचायत का होगा विकास : बंधु
Ranchi News: पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने भारत सरकार के पावरग्रिड कॉर्पोरेशन के तहत 1.92 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा में इन योजनाओं के महत्व को बताया और ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने शुक्रवार को भारत सरकार के उपक्रम पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत 1.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बेड़ो प्रखंड की जरिया पंचायत के मासु गांव में पंचम एवं मंगल के घर से अखरा तक, बिशु मुंडा के घर से आंगनबाड़ी केंद्र तक, मुड़ामु गांव में चाय अंबा से अखरा तक, जरिया गांव में बुधवा उरांव के घर से अरुण साहू के घर तक और अभय महली के घर से अजय अधिकारी के घर तक बनने वाले कुल पांच पीसीसी पथों का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि बंधु तिर्की ने कहा कि पावरग्रिड की सीएसआर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ तभी व्यापक रूप से मिलेगा, जब ग्रामीण अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूर्व में ग्रामीणों के हित में व्यापक आंदोलन भी किया गया था। मौके पर पंचायत समिति सदस्य विशेश्वर उरांव, घोमा सिंह, आलोक कुमार, अमृत तिग्गा, मो. साजिद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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