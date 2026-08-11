Ranchi News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कचहरी मैदान में परेड का रिहर्सल शुरू

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। मुख्य समारोह 15 अगस्त को कचहरी मैदान में होगा, जहां उपायुक्त तिरंगा फहराएंगे। परेड की तैयारियों में पुलिस और विभिन्न स्कूलों की टीमों ने रिहर्सल किया है। प्रशासन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। जिले का मुख्य समारोह 15 अगस्त को खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह को लेकर कचहरी मैदान में साफ-सफाई, टेंट निर्माण और बैरिकेडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आयोजित होने वाले परेड की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

परेड की तैयारी मंगलवार को कचहरी मैदान में विभिन्न स्कूलों और जिला पुलिस बल की टीमों ने बैंड के साथ परेड का रिहर्सल किया। पुलिस केंद्र के सार्जेंट अंगद कुमार रवि के नेतृत्व में परेड का अभ्यास कराया गया। परेड का रिहर्सल बुधवार और गुरुवार को भी किया जाएगा।

मुख्य समारोह में भागीदारी मुख्य समारोह के परेड में जिला पुलिस बल (पुरुष) की एक प्लाटून, जिला पुलिस बल (महिला) की एक प्लाटून, गृहरक्षा वाहिनी की एक प्लाटून और सहायक पुलिस बल (महिला) की एक प्लाटून शामिल होगी। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं भी परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में डीएवी स्कूल खूंटी, एसडीए स्कूल, लोयोला उच्च विद्यालय, बिरसा कॉलेज, एनसीसी गर्ल्स, महात्मा गांधी एनडी ग्रोवर स्कूल, सीएम एसओई एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय खूंटी की एनसीसी टुकड़ी तथा जीईएल इमानुएल उच्च विद्यालय की टीम भाग लेगी। समारोह को आकर्षक बनाने के लिए डीएवी खूंटी और लोयोला स्कूल की बैंड पार्टी भी परेड में शामिल होगी।

अंतिम तैयारियां स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य समारोह स्थल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ-साथ परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों को लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। अभ्यास में शामिल छात्रों के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड में हिस्सा लेने को लेकर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है।