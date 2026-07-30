Ranchi News: सावन में बोल बम के नारे से गुलजार हुए खूंटी के शिवालय

Ranchi News: खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आम्रेश्वर धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पूजा-अर्चना के बाद पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए धाम प्रबंध समिति और जिला प्रशासन की सराहना की। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक कर हलचल मचाई।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा आम्रेश्वर धाम में गुरुवार को श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा, खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा और अन्य अतिथियों ने नारियल फोड़कर किया। उद्घाटन से पहले सभी ने बाबा भोलेनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं रुद्राभिषेक कर राज्य और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। सावन के प्रथम दिन धाम परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। रुद्राक्ष और आम का पौधा लगाकर दिया संदेश:

पौधरोपण कार्यक्रम श्रावणी मेले के शुभारंभ के अवसर पर धाम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अर्जुन मुंडा ने रुद्राक्ष और आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सावन के पहले दिन रुद्राक्ष का पौधा लगाना सौभाग्य की बात है, लेकिन पौधरोपण के साथ उसकी देखभाल और संरक्षण करना भी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने की अपील की।

बाबा आम्रेश्वर धाम आस्था का प्रमुख केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बाबा आम्रेश्वर धाम जिले ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां हर वर्ष सावन के दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए धाम प्रबंध समिति तथा जिला प्रशासन की सराहना की।

पेलोल पुल निर्माण में देरी पर जताई चिंता अर्जुन मुंडा ने पिछले वर्ष भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हुए पेलोल (बनई नदी) पुल के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह खूंटी से बाबा आम्रेश्वर धाम जाने वाला प्रमुख मार्ग है, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ता है। पुल का निर्माण जल्द पूरा होने से श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की।

जिलेभर के शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे सावन मास के प्रथम दिन जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा आम्रेश्वर धाम के अलावा खूंटी के प्राचीन महादेव मंडा, नामकोम स्थित शिवालय, अर्जुनेश्वर धाम, मुरहू, कर्रा, अड़की और तोरपा के शिवालयों में भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरा वातावरण हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा।

सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम श्रावणी मेले और सावन के पहले दिन उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी प्रमुख मंदिरों और मेले परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। उद्घाटन समारोह में नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी, बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष लाल ज्ञानेंद्र नाथ शाहदेव, महामंत्री मनोज कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।