Ranchi News: इटकी के विधानी में पांच दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू
Ranchi News: इटकी में न्यू रनिंग स्टार क्लब द्वारा पांच दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में एफसी चिनारो ने बांधटोली टीम को 3-0 से हराया। एबी फुटबॉल एकेडमी ने टाईब्रेकर में एनवाईसी कुंदी जूनियर को मात दी। प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मुकाबले बालक वर्ग का 15 अगस्त को और बालिका वर्ग का 16 अगस्त को होगा।
Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। प्रखंड के विधानी खेल मैदान में मंगलवार को न्यू रनिंग स्टार क्लब विधानी के तत्वावधान में पांच दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में एफसी चिनारो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांधटोली टीम को 3-0 से पराजित किया। वहीं दूसरे मुकाबले में एबी फुटबॉल एकेडमी ने टाईब्रेकर में एनवाईसी कुंदी जूनियर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि थाना प्रभारी शिवनारायण तिवारी ने फुटबॉल को किक मारकर किया। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को, जबकि बालिका वर्ग का फाइनल 16 अगस्त को खेला जाएगा।
प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में उत्साह है। मौके पर एएसआई किरण बारला, मनीभूषण, कल्याण लकड़ा, सुनील तिर्की, आशीष लकड़ा, बलबीर लकड़ा, विकास मुंडा, माया कुजूर, राइडर सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे।
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