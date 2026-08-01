Ranchi News: ठाकुरगांव में विकास योजनाओं का शिलान्यास
Ranchi News: ठाकुरगांव के बुढ़मू प्रखंड में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें स्कूलों के लिए चहारदीवारी, शौचालय और रसोई घर शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, और निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Ranchi News: ठाकुरगांव, प्रतिनिधि। बुढ़मू प्रखंड में शनिवार को कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, प्रमुख सत्यनारायण मुंडा और जिला परिषद सदस्य मनोज वाजपेयी ने संयुक्त रूप से योजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान डीएमएफटी मद से राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेसवे में चहारदीवारी व शौचालय तथा उच्च विद्यालय महुडर में शौचालय और रसोईघर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। वहीं विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
मौके पर विधायक प्रतिनिधि गोपाल तिवारी, शमीम बड़ेहार, रविकांत तिवारी, रामकुमार दुबे, परिबा साहू, उत्पल शाहदेव, कमल मोदी, राजनाथ महतो, देवसागर महतो समेत अन्य मौजूद थे।
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