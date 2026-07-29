Ranchi News: बीएचयू व पीजीआई से निराश मरीज के रीढ़ से सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने निकाला जटिल ट्यूमर

Ranchi News: रांची सदर अस्पताल में 57 वर्षीय बिंदु देवी के जटिल स्पाइनल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनके हाथों व पैरों में ताकत लौटने लगी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्याधुनिक तकनीक से ऑपरेशन संपन्न किया। यह सफलता झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

बीएचयू व पीजीआई से निराश मरीज के रीढ़ से सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने निकाला जटिल ट्यूमर

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। तीन वर्षों तक बिस्तर पर जिंदगी गुजारने को मजबूर 57 वर्षीय बिंदु देवी को रांची सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने नई उम्मीद दी है। औरंगाबाद निवासी बिंदु देवी के सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के भीतर जटिल ट्यूमर था, जिसके कारण उनके दोनों हाथ लगभग निष्क्रिय हो गए थे और पैरों की ताकत भी लगातार कम होती जा रही थी। कई बड़े अस्पतालों से निराश लौटने के बाद सदर अस्पताल की न्यूरो सर्जरी टीम ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन कर उन्हें फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने का मौका दिया। परिजनों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में मरीज का इलाज बनारस स्थित बीएचयू, पटना के कई बड़े अस्पतालों और एजीपीजीआई में कराया गया। इलाज पर करीब सात से आठ लाख रुपये खर्च हुए, लेकिन ट्यूमर की जटिल स्थिति के कारण कहीं भी ऑपरेशन संभव नहीं हो सका। लगातार बिगड़ती हालत के बीच बिंदु देवी को रांची सदर अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया。

आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जांच के बाद न्यूरो सर्जन डॉ विकास और उनकी टीम ने ऑपरेशन का निर्णय लिया। डॉक्टरों के मुताबिक, ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था, जहां सर्जरी के दौरान नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत अधिक रहता है। ऐसे मामलों में मामूली चूक भी मरीज को स्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर सकता है। इसके बावजूद विशेषज्ञ टीम ने अत्यंत सावधानी और आधुनिक तकनीक के साथ ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। सर्जरी के दो से तीन दिनों के भीतर ही मरीज के हाथों और पैरों में ताकत लौटने लगी। अब बिंदु देवी अपने दोनों हाथ पूरी तरह उठा पा रही हैं और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। परिजनों का कहना है कि जिस मरीज के ठीक होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, उसे सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने नई जिंदगी दे दी।

जटिल ऑपरेशन होना सदर अस्पताल के लिए उपलब्धि इस जटिल ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ ज्योतिका के साथ रामिज, सोहेल, संजू, अमन और पूनम समेत पूरी मेडिकल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल में इस तरह की जटिल न्यूरो सर्जरी का सफल होना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. विमलेश सिंह ने कहा कि विशेषज्ञ टीम और बेहतर सुविधाओं के दम पर अब ऐसे गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह सफलता झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती विशेषज्ञता का भी प्रमाण है।