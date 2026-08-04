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Ranchi News: पेड़ से टकराया एसयूवी, चालक समेत दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: मांडर, झारखंड में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार बोलेरो ने पेड़ से टकरा जाने के कारण चालक अमृत कुजूर और ललित कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बंसरिया गांव के निवासी हैं। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया।

Ranchi News: पेड़ से टकराया एसयूवी, चालक समेत दो घायल

Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। रांची-मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर चील टोली के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 26 वर्षीय चालक अमृत कुजूर और 28 वर्षीय ललित कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के बंसरिया गांव के निवासी हैं और रांची से अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही मांडर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को मांडर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे में एसयूवी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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