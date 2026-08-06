Ranchi News: पुराने इमरजेंसी वार्ड में एक फीट तक भरा पानी, बेड पर ‘कैद’ रहे मरीज

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। जोरदार बारिश ने रिम्स की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। पुराने इमरजेंसी भवन के वार्ड में एक फीट तक पानी भर गया। अस्पताल प्रशासन ने हालात का संज्ञान लिया और पानी निकालने के लिए कार्रवाई की। वार्ड में जलजमाव की समस्या हर मानसून में होती है, ऑर्थोपेडिक वार्ड सबसे अधिक प्रभावित होता है।

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी में हुई जोरदार बारिश ने एक बार फिर रिम्स की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। करीब 99 लाख रुपये की लागत से पुनर्विकसित (रिडेवलप) किए गए पुराने इमरजेंसी भवन के वार्ड में बुधवार को एक-एक फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि पूरा वार्ड तालाब नजर आने लगा। बेड पर भर्ती मरीज नीचे नहीं उतर पा रहे थे। पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया के साथ-साथ रिम्स प्रबंधन तक पहुंचा। इसके बाद अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और काफी मशक्कत के बाद वार्ड से पानी बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार, पुराने इमरजेंसी भवन को अब मेडिसिन विभाग का एक्सटेंशन वार्ड बना दिया गया। वर्तमान में यहां मरीज भर्ती हैं। लेकिन बारिश के दौरान वार्ड में पानी भरने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा。

ड्रेनेज पाइप जाम होने से हालात बिगड़े रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. शिशिर ने बुधवार को बताया कि पुराने इमरजेंसी भवन के बाहरी हिस्से से निकला ड्रेनेज पाइप जाम हो गया था। इसके कारण बारिश का पानी धीरे धीरे वार्ड के अंदर भरने लगा। सूचना मिलते ही तकनीकी और रखरखाव टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने ड्रेन की सफाई कर जलनिकासी व्यवस्था को तत्काल बहाल किया। इसके बाद वार्ड में भरे पानी को भी बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज लाइन अब पूरी तरह साफ कर दी गई है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए नियमित निगरानी और समय-समय पर ड्रेन की सफाई कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है。

हर साल बारिश में वार्डों में होता है जलजमाव रिम्स में बारिश के दौरान वार्डों में जलजमाव की समस्या नई नहीं है। लगभग हर मानसून में किसी न किसी वार्ड में पानी भरने की शिकायत सामने आती है। सबसे अधिक परेशानी ऑर्थोपेडिक वार्ड में होती है, जहां वर्षों से जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ऑर्थोपेडिक वार्ड के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही भवन की सुरक्षा और जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग से पिलर निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। बावजूद इसके, हर बारिश में सामने आ रही ऐसी घटनाएं रिम्स की आधारभूत संरचना और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।