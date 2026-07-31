Ranchi News: भाजपा का जामताड़ा धरना पूरी तरह फ्लॉप : डॉ. इरफान

Ranchi News: रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा द्वारा जामताड़ा में आयोजित धरने को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला, जिससे स्पष्ट है कि जनता ने भाजपा की राजनीति को नकार दिया है। जामताड़ा की जनता विकास, जनसेवा और सकारात्मक राजनीति के साथ खड़ी है। उन्होंने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को वरिष्ठ एवं सम्मानित आदिवासी नेता बताते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरांडी को आदिवासी समाज के हितों, जल-जंगल-जमीन और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज भाजपा की नीतियों के साथ नहीं है, जिसका असर जामताड़ा के धरना कार्यक्रम में भी देखने को मिला。

अस्पताल में तोड़फोड़

स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा सदर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को गंभीर घटना बताते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अस्पताल की सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या धरना-प्रदर्शन से जांच प्रभावित नहीं होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी को यह भ्रम है कि धरना देकर जांच को प्रभावित किया जा सकता है, तो यह गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर रही है और सरकार कानून के शासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने भाजपा की राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से खारिज कर विकास और जनसेवा की राजनीति पर अपना भरोसा जताया है।