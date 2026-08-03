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Ranchi News: आय वृद्धि योजना पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुन

Ranchi News: आय वृद्धि योजना पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार से पूछा कि बेरोजगारों के लिए शुरू की गई आय वृद्धि योजना का प्रभावी संचालन क्यों नहीं हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। प्रार्थी बुद्धदेव उरांव की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 के बाद से रांची जिले के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 में योजना के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो सकी और बिना उपयोग के ही वापस चली गई। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि लाभुकों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी ने लाभुकों की सूची सत्यापन के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी है, लेकिन अब तक सत्यापित सूची वापस नहीं आई है। इसके कारण योजना के लाभुकों को सहायता नहीं मिल पा रही है।

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