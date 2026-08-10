Ranchi News: सहायक आचार्य नियुक्ति में 70 सीटें सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट का निर्देश

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में अंतरिम आदेश देते हुए 70 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले से प्रभावित अन्य 168 अभ्यर्थियों को भी एकलपीठ के समक्ष जाने की छूट दी है। मामला वर्ष 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से शुरू की गयी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है। नियुक्ति प्रक्रिया में एक वर्षीय बीएड डिग्री को मान्यता दी गयी थी। वहीं, याचिका दायर करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास दो वर्षीय बीएड की डिग्री है। इसी आधार पर उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विप्लव लता और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि दो वर्षीय बीएड की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल इस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और आकाश अजीत कुमार ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के पास मान्य दो वर्षीय बीएड की डिग्री है और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किये जाने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल 70 सीटों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के अंतिम निर्णय तक इन सीटों पर नियुक्ति का अधिकार प्रभावित न हो। कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े अन्य 168 अभ्यर्थियों को भी उचित राहत के लिए एकलपीठ के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी है।