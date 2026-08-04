Ranchi News: संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंचाएंगे : जिलाध्यक्ष

Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को पवित्र कलश के माध्यम से गांव-गांव के मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा। यह बात भाजपा रांची पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने मंगलवार को नामकुम में आयोजित कलश वंदन अभियान के दौरान कही। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत उनकी जन्मस्थली काशी, वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश और रथ का रांची पूर्वी जिला के नामकुम में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित अभियान के तहत पवित्र कलश और रथ को कार्निवाल बैंक्वेट हॉल से श्रद्धापूर्वक रवाना किया गया, जिसे जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज और महामंत्री मनोज चौधरी ने विधिवत पूजन किया। नामकुम-डोरंडा रोड स्थित स्वर्णरेखा घाघरा पुल के समीप श्रद्धालुओं ने पवित्र कलश और रथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना, पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। इसके बाद शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा के पश्चात खिजरी स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा कर पवित्र कलश को विश्राम के लिए स्थापित किया गया।