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Ranchi News: संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंचाएंगे : जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को पवित्र कलश के माध्यम से गांव-गांव के मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा। यह जानकारी भाजपा रांची पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने दी। 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन अभियान के तहत पवित्र मिट्टी के कलश और रथ का स्वागत किया गया।

Ranchi News: संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंचाएंगे : जिलाध्यक्ष

Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को पवित्र कलश के माध्यम से गांव-गांव के मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा। यह बात भाजपा रांची पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने मंगलवार को नामकुम में आयोजित कलश वंदन अभियान के दौरान कही। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत उनकी जन्मस्थली काशी, वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश और रथ का रांची पूर्वी जिला के नामकुम में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित अभियान के तहत पवित्र कलश और रथ को कार्निवाल बैंक्वेट हॉल से श्रद्धापूर्वक रवाना किया गया, जिसे जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज और महामंत्री मनोज चौधरी ने विधिवत पूजन किया। नामकुम-डोरंडा रोड स्थित स्वर्णरेखा घाघरा पुल के समीप श्रद्धालुओं ने पवित्र कलश और रथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना, पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। इसके बाद शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा के पश्चात खिजरी स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा कर पवित्र कलश को विश्राम के लिए स्थापित किया गया।

कार्यक्रम की चर्चा

विनय महतो धीरज ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपने जीवन से मानवता, समानता, सामाजिक समरसता और प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह, रंधीर चौधरी, प्रमोद सिंह, माधुरी देवी, मानकी राजेंद्र शाही, रितेश उरांव, मंडल अध्यक्ष समीर राय, प्रज्ञा भारती, अमित मिश्रा, सुमित दुबे, रामाशंकर सिंह, सरोज राय, दिलीप साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

अक्सर किए जाने वाले सवाल

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती कब मनाई गई?
संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती का आयोजन कलश वंदन अभियान के तहत किया गया।
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