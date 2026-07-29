Ranchi News: मंदिरों से घरों तक में भगवान और कुलगुरुओं की हुई आराधना

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में आचार्य और गुरु की पूजा की गई। भक्तों ने अपने घरों में भी देव और गुरु पूजन किया। रांची के विभिन्न मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए। भक्तों ने गुरु के प्रति आस्था प्रकट करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। यह दिन गुरु से लेकर माता-पिता तक के पूजन का विधान है।

Ranchi News: रanchi, वरीय संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मंदिरों में भगवान के साथ-साथ जीवन में मार्ग दिखाने वाले आचार्य और गुरु की पूजा की गई। इस अवसर पर मंदिरों में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की गई। वहीं, दूसरी ओर आचार्यों की चरण पादुका की पूजा हुई। राजधानी के कई मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। इसमें काफी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस बीच माता-पिता से लेकर जीवन में शिक्षा और आध्यात्मिक गुरु के साथ कुलगुरु की पूजा की गई। पूजा से प्रसन्न आचार्य व गुरु ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। विशेषकर रांची के श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर आदि के साथ-साथ लोगों ने अपने घरों में भी देव और गुरुपूजन किया। पंडित आचार्य रामदेव पांडेय ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन माता, पिता, गुरु से लेकर देव, कुलगुरुओं के पूजन का विधान है। यह सभी अपने संतान और शिष्य और भक्तों को आध्यात्मिक संदेश के साथ जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं।

तिरुपति मंदिर में हुआ भव्य अनुष्ठान श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में भी श्रद्धा, भक्ति और श्रीवैष्णव परंपरा के अनुसार भव्य अनुष्ठान हुआ। साथ ही साथ स्नान, दान, व्रत की पूर्णिमा तिथि को ले श्रीतिरुपति बालाजी का प्रात:काल में विभिन्न प्रकार से धार्मिक-वैदिक उपचार-प्रत्युपचार पूर्वक दिग्वन्धन क्रिया के बाद अग्नि मुद्रा, चक्रमुद्रा के द्वारा विन्यास आदि करके फिर तिरुवाराधना संपादन हुआ। विविध व्यंजनों के साथ फल और मेवे का बाल भोग नैवेद्य हुआ। महाआरती तथा श्रुति, स्मृति ,उपनिषद और देशिक स्तोत्राणिसे भगवान की प्रार्थना की गई।

मंदिर में गुरु चरणों में भक्तों ने अर्पित की आस्था रांची के पुंदाग स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। स्वामी डॉ. सदानंद के सानिध्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, आध्यात्मिकता और गुरु भक्ति देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी श्री मंगल दास, श्रीश्री 108 संत गुरु राधिका दासजी महाराज एवं परमहंस डॉ. संत सदानंद का वंदन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में पुष्प एवं श्रद्धा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने गुरु के प्रति अपनी आस्था एवं समर्पण व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महोत्सव पर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधारानी का दिव्य एवं अलौकिक शृंगार किया गया। आकर्षक शृंगार व मनोहारी दर्शन ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व प्रवक्ता संजय सर्राफ ने गुरु पूर्णिमा की महता बताई।

संकटमोचन मंदिर में भंडारे का आयोजन रांची। श्रीसंकटमोचन हनुमान मंदिर मेन रोड रांची में महंथ महामंडलेश्वर सूर्यनारायण दास त्यागी बाबा की उनके शिष्यों के द्वारा गुरु पूर्णिमा पर पूजन एवम भंडारा का भव्य आयोजन किया। उनके शिष्य मुख्य पुजारी श्यामानंद पांडेय ने कहा की उनकी स्मृति के स्वरूप मे श्रीसंकट मोचन हनुमान मंदीर का भव्य स्वरूप ही प्रमाण है। उनके दृढ़ संकल्प और भक्तो का सहयोग से बना मंदिर का स्थान यह बताता है को वह मन्दिर में हैं। प्रत्यक्ष नहीं अपितु अदृश्य स्वरूप मे विराजमान हैं। उनके इस धरोहर को बचाये रखना संत परंपरा को बनाये रखना साधु का सेवा भाव ही हमलोग का लक्ष्य है। इस अवसर पर महंत सूर्य नारायण दास त्यागी के शिष्य मुक्ति दास, ओंकार दास, मुक्ति दास, बांके बिहारी दास त्यागी आदि शिष्यों ने उनकी पूजा की।