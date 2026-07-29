Ranchi News: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर : राज्यपाल
Ranchi News: रांची, गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ‘अरुणोदय’ पत्रिका का लोकार्पण और आचार्य सम्मान समारोह हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि श्रीश देवपुजारी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की उपलब्धियों को साझा किया।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ‘अरुणोदय’ पत्रिका का लोकार्पण और आचार्य सम्मान समारोह बुधवार को हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पत्रिका का लोकार्पण कर शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु केवल ज्ञान प्रदान नहीं करते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन को सही दिशा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं, बल्कि संवेदनशील, संस्कारी एवं उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। ज्ञान तभी सार्थक है, जब उसके साथ नैतिकता, अनुशासन, विनम्रता तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव जुड़े हों। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को अधिक समग्र, कौशल-आधारित, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
विशिष्ट अतिथि के विचार
विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीश देवपुजारी बोले, उन्होंने वेदों का संपादन, महाभारत की रचना, वेदांत दर्शन का सूत्रीकरण व 18 पुराणों की रचना कर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया।
शूटिंग रेंज का शुभारंभ
गुरु पूर्णिमा पर विद्यालय में स्थापित नव-निर्मित शूटिंग रेंज का श्रीश देवपुजारी व पूर्व सांसद समीर उरांव ने किया। यह मौके पर शिशु विकास मंदिर समिति के सह मंत्री नर्मदेश्वर मिश्र, अध्यक्ष डॉ नरेंद्र देव गोस्वामी, पवन कुमार मंत्री, सुनील दत्त सिंह, डॉ धनेश्वर महतो, डॉ संध्या सिंह, अखिलेश्वर नाथ मिश्र, शक्तिनाथ लाल दास, प्राचार्य ललन कुमार आदि मौजूद थे।
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