Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास को किया नमन

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेड़ो में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष भवानी शरण सिंह, सचिव वाणी कुमार रॉय, सह सचिव यमुना प्रसाद, समिति सदस्य रविंद्र वर्मा और प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार ने महर्षि वेदव्यास के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। सचिव वाणी कुमार रॉय ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों की तपोभूमि है और उनके ज्ञान व आदर्शों के कारण ही देश को विश्वगुरु का सम्मान मिला। वहीं प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर ज्ञान को जनसुलभ बनाया तथा महाभारत और 18 पुराणों की रचना कर मानवता को अमूल्य धरोहर दी।उन्होंने