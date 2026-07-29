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Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेड़ो में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों और प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुई। शिक्षकों को विद्यालय की वेशभूषा भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिकर्ता ने भारतीय ऋषियों के योगदान पर प्रकाश डाला।

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास को किया नमन

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेड़ो में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष भवानी शरण सिंह, सचिव वाणी कुमार रॉय, सह सचिव यमुना प्रसाद, समिति सदस्य रविंद्र वर्मा और प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार ने महर्षि वेदव्यास के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। सचिव वाणी कुमार रॉय ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों की तपोभूमि है और उनके ज्ञान व आदर्शों के कारण ही देश को विश्वगुरु का सम्मान मिला। वहीं प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर ज्ञान को जनसुलभ बनाया तथा महाभारत और 18 पुराणों की रचना कर मानवता को अमूल्य धरोहर दी।उन्होंने

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कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से सभी शिक्षकों को उपहार स्वरूप विद्यालय की वेशभूषा भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रबंध समिति के पदाधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे।

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