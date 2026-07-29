Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर गायत्री प्रज्ञापीठ में अखंड जाप को उमड़े श्रद्धालु

Ranchi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खूंटी के गायत्री प्रज्ञापीठ में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने अखंड गायत्री महामंत्र जाप और दीपयज्ञ में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संकल्प एवं गायत्री महायज्ञ से हुआ। वक्ताओं ने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया।

Ranchi News: खूंटी, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर के नेताजी चौक स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ में बुधवार को श्रद्धा, साधना और आध्यात्मिक उल्लास के साथ विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातः पांच बजे से सायं पांच बजे तक अखंड गायत्री महामंत्र जाप और सायंकाल आयोजित दीपयज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ संकल्प एवं गायत्री महायज्ञ के साथ हुआ। गायत्री परिवार खूंटी शाखा के मुख्य ट्रस्टी बालमुकुंद कश्यप ने गुरु महिमा पर आधारित भजन प्रस्तुत किया, जिसने श्रद्धालुओं को भक्तिभाव से भावविभोर कर दिया। इसके पश्चात सीमा सिंह एवं ब्यूटी मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत यज्ञ संपन्न कराया。

दिनभर चले जाप और यज्ञ दिनभर चले अखंड गायत्री महामंत्र जाप में गायत्री परिवार के नैष्ठिक कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं ने निर्धारित समयानुसार एक-एक घंटे की बारी में सहभागिता निभाई। सामूहिक जाप से पूरा प्रज्ञापीठ आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा।

गुरु महिमा का महत्व इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। श्रद्धालुओं ने गुरु के श्रीचरणों में नमन कर सुख, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना की।