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Ranchi News: शास्त्रीय संगीत की सुरमयी संध्या में गूंजा गुरु का वंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में गुरु पूर्णिमा पर संगीत तीर्थ ने गुरुवंदना और शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया। पंडित श्याम प्रसाद नियोगी को संगीतमय सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में राग भीमपलासी, राग काफी, और पारंपरिक ठुमरी जैसी प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम का समापन गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ हुआ।

Ranchi News: शास्त्रीय संगीत की सुरमयी संध्या में गूंजा गुरु का वंदन

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर संगीत तीर्थ की ओर से बुधवार को गुरुवंदना और शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन धुर्वा में हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के शिष्यों ने अपने संगीत गुरु, विष्णुपुर घराने के हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित श्याम प्रसाद नियोगी को संगीतमय सम्मान अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित श्याम प्रसाद नियोगी व वरिष्ठ शिष्यों ने की। इसके बाद रिंकू बनर्जी ने संस्कृत मंगलाचरण प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संगीत प्रस्तुतियों की शुरुआत अमृता चटर्जी के नेतृत्व में राग भीमपलासी पर आधारित सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद राग काफी और राग बिहाग की प्रस्तुतियां दी गईं।

वहीं, राग शंकरा पर आधारित बंदिश की प्रस्तुति ने श्रोताओं की खूब सराहना बटोरी। समूह गायन में भास्कर दत्ता और सर्वबिंदानंद मजूमदार ने संगीत संगत देकर प्रस्तुतियों को प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पंडित श्याम प्रसाद नियोगी का शास्त्रीय गायन रहा। उन्होंने खयाल राग के साथ पारंपरिक ठुमरी भवानी दयानी, की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुति में संवीता दत्ता ने हारमोनियम, सर्वबिंदानंद मजूमदार ने तबला और बसंत कुमार ने तानपुरा पर संगत की।समापन गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में भास्कर दत्ता, मानस बनर्जी, अनुपम चौधरी, सजल बनर्जी, सोहिनी नियोगी सहित संगीत तीर्थ के सभी शिष्यों की सहभागिता रही। संचालन अनुपम चौधरी और रिंकू बनर्जी ने किया।

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