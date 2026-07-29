Ranchi News: महर्षि मेंही आश्रम में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा महापर्व
Ranchi News: मुरहू में गुरु पूर्णिमा महापर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सद्गुरु के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। स्वामी गंगाधर जी महाराज ने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। महर्षि मेंही आश्रम मलियादा एवं शबरी कुटिया शांतिपुरी, मुरहू में गुरु पूर्णिमा महापर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद ईश्वर स्तुति, गुरु वंदना तथा ग्रंथ पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऋषिकेश आश्रम के स्वामी गंगाधर जी महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि यह पर्व महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वेदव्यास ने वेदों का संकलन, महाभारत, अठारह पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना कर मानव समाज को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सद्गुरु की कृपा से ही मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव है। ध्रुव-नारद प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने गुरु के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का संदेश दिया।
गुरु की कृपा का महत्व
स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि गुरु की कृपा के बिना जीवन का वास्तविक उद्धार संभव नहीं है। वहीं डॉ. डीएन तिवारी ने कहा कि गुरु भक्ति के लिए विनम्रता, श्रद्धा और पात्रता आवश्यक है। गुरु की भक्ति से जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। मुरलीधर बाबा, दिगंबर बाबा, गोपाल बाबा तथा सुबोध भारती बाबा ने भी गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ईश्वर भक्ति और सदाचारपूर्ण जीवन अपनाने की प्रेरणा दी।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर संजय सत्संगी, नंदिनी देवी, मूचीराय मुंडा, विष्णु मुंडा, ध्रुवेंद्र भास्कर, चमरा मुंडा, रामहरि साव, रासबिहारी मुंडा, देवमन पुर्ति, सुरेश पंडित, जूरन मुंडा, हरिद्वार ठाकुर, सूरजमल प्रसाद, सुनील रजक, बीरु कुमार, अजय गुप्ता, अमर सिंह सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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