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Ranchi News: महावीर मंदिर में होगी भव्य महाआरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: 10 अगस्त को कांके चौक स्थित महावीर (हनुमान) मंदिर में महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है और रांची ग्रामीण क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं में शामिल हो गया है। शाम 6 बजे श्रद्धालुओं का एकत्रीकरण होगा और 7:15 बजे महाआरती होगी।

Ranchi News: महावीर मंदिर में होगी भव्य महाआरती

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। सावन माह की दूसरी सोमवारी 10 अगस्त को कांके चौक स्थित महावीर (हनुमान) मंदिर में भव्य महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और अब रांची ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में रांची जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कांके प्रखंड के सभी गांवों से बड़ी संख्या में रामभक्तों के शामिल होने की संभावना है। शाम छह बजे श्रद्धालुओं का एकत्रीकरण होगा। इसके बाद शाम 7:15 बजे महाआरती, स्तुति, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ तथा महाभोग वितरण किया जाएगा।

आयोजन समिति ने सभी धर्मप्रेमियों और क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। समिति का कहना है कि महाआरती के माध्यम से सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक एकता तथा झारखंड की सुख-समृद्धि और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाएगी।

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