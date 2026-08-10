Ranchi News: सिल्ली में निकली कांवड़ यात्रा, शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक
Ranchi News: कुशवाहा जागरण मंच, सिल्ली द्वारा सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। शिवभक्तों ने स्वर्णरेखा नदी से पवित्र जल उठाकर मंदिर तक यात्रा की। यात्रा में नाचते-गाते भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा की। मंच के अध्यक्ष ने धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश देने की बात कही।
Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। कुशवाहा जागरण मंच, सिल्ली के तत्वावधान में सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों शिवभक्त शामिल हुए। बोल बम के जयकारों से पूरा इलाका शिवमय हो गया। मंच के पांच सदस्यीय दल ने मुरी स्थित स्वर्णरेखा नदी से छह घड़ों में पवित्र जल उठाया और करीब एक क्विंटल वजनी कांवड़ लेकर छह किलोमीटर की पदयात्रा की। यात्रा में केसरिया वस्त्र धारण किए सैकड़ों शिवभक्त भी शामिल हुए। श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी का पवित्र जल लेकर मंडप टोला स्थित शिव मंदिर पहुंचे। रास्ते भर शिवभक्त बोल बम के जयकारे लगाते हुए नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे। मंदिर पहुंचने के बाद विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया।
इसके बाद मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक और आरती का आयोजन किया गया। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मंच के अध्यक्ष मुकेश कोइरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा का उद्देश्य समाज में धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश देना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच के सदस्यों और ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग रहा।
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