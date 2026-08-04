Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: अमीनों को तकनीकी श्रेणी में शामिल करें,सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतनमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: बोले रांची-- फोटो है-रूपेश परेशानी - राज्य सरकार अमीनों को टेक्नीकल होने

Ranchi News: अमीनों को तकनीकी श्रेणी में शामिल करें,सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतनमान

Ranchi News: बोले रांची-- फोटो है-रूपेश

परेशानी

- राज्य सरकार अमीनों को टेक्नीकल होने के बाद भी नन तकनीकी श्रेणी में शामिल की हुई है।

- आउटसोर्सिंग व सरकारी अमीनों को अलग-अलग वेतमान दी जाती है। सामान्य कार्य के बदले उन्हें सामान्य वेतनमान तक नहीं मिल रही हैं।

- आउटसोर्सिंग कंपनी समय पर वेतमान तक नहीं दे रही हैं।

- सरकारी का कार्य करने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है।

- जमीन नापी के लिए अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में आवगमन करना पड़ता है,लेकिन यात्रा भत्ता तक नहीं मिल पाती है।

सुझाव

- राज्य के सभी अमीन को नन टेक्नीकल से मुक्त कर टेक्नीकल की श्रेणी में शामिल किया जाए।

- सरकार सभी आउटसोर्सिंग अमीन को सामान कार्य के बदले सामान्य मानदेय का भी भुगतान करे।

- आउटसोर्सिंग कंपनी से मुक्त कर सरकार सीधे मानदेय राशि का भुगतान करें।

- अमीनों को भी स्वास्थ व सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाए।

- यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाए,क्योंकि अक्सर जमीन नापी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है।

अमीन संघ की समस्याएँ

अमीन संघ पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग के चक्कर काट रहे हैं। हिन्दुस्तान अखबार के बोले रांची कार्यक्रम के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से नियुक्त किए गए अमीनों का कहना है की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं। सरकारी और आउटसोर्सिंग कंपिनयों की ओर से नियुक्त किए गए अमीनों का कार्य सामान्य होने के बाद भी वेतनमान सामान्य नहीं मिलते है। साथ ही उन्हें नन तकनीकी विभाग से मुक्त कर तकनीकी श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। झारखंड अमीन की नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर पचास प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। काम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आना-जाना पड़ता है, सरकार यात्रा भत्ता प्रदान करें।

रांची,संवाददाता।

हिन्दुसतान अखबार के बोले रांची कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड राज्य अमीन संघ के सदस्य लंबे समय से झारखंड सरकार से अपनी बुनियादी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहें है। राज्य में कुल एक हजार से अधिक अमीन सभी अंचलों में काम कर रहे हैं। संघ के सदस्यों का कहना है की रांची जिला के अंतर्गत 50 अमीन कार्यरत है। उन्होंने बताया कि हम सभी मजिस्ट्रेट के अंदर काम करते है,लेकिन भी हम लोग असुरिक्षत है। अक्सर काम के दौरान हमलोगों को विभिन्न जगहों पर भेज दिया जाता है। जीमन विवाद को लेकर रोजाना शहर में कई प्रकार की अपराधिक घटनाएं घटती हो रही है। अमीन संघ ने बताया कि इन मांगों को लेकर हमलोगों ने कई बार सरकार के समक्ष धरना व प्रदर्शन भी किया है,लेकिन आज तक स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पूर्व समय में मुख्यमंत्री की ओर से अमीन के मामले पर नियामनुकूल कार्यवाही करने के लिए भू-राजस्व निंबधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया था,इसके बाद भी विभाग में मामला अभी भी लंबित है। केवल आश्वासन दे दिया जाता है।

अमीनों की बहाली को लेकर वर्ष 2016 में नियुक्ति करने के संबंध में विज्ञापन भी निकाला गया था,लेकिन आज तक उनकी बहाली नहीं की गई। पिछले दस वर्षों से सरकारी अमीन का पद खाली पड़ हुआ है,साथ ही राज्य में सरकारी अमीन काफी कम है। सरकारी अमीनों की कमी होने के बाद भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रभाव अंचल में होने वाले जमीन के सभी कार्य भी प्रभावित हो रहें है। अंचल कार्यालय से लेकर बंदोबस्त कार्यालय,जिला भू-अर्जन कार्यालय सहित अन्य कार्यालय में अमीनों के द्वारा होने वाले कामों में कमी आई है। साथ ही इन सभी सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर अमीन कार्य कर रहें है,लेकिन स्वीकृत पद की तुलना में काफी कम हैं। इस कमी के कारण कार्य भी काफी हद तक प्रभावित होते है। जिन अंचलों में एक अमीन कार्यरत है उन्हें काम करने में भी समस्याएं होती है।

अमीनों के कार्य और जिम्मेदारियां

अमीनों ने बताया कि हमारा काम केवल जमीन की मापी व सर्वेक्षण , जमीन से जुड़े दस्तवेजों का रिकॉर्ड ,जमीन से जुड़े विवादों का समाधान करना व दस्तावेजों का सत्यापन ही करना नहीं होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का आयोजन कराया जा रहा है, तो उसमें कहां पर , किस जमीन पर , कितने वर्ग फीट के जमीन पर कार्यक्रम होने वाला है इन सभी चीजों की जिम्मेदारी अमीन पर होती है। अगर कोई वीआइपी आते है वो किन-किन रास्तों से होकर जाएंगे। इस रास्तें में क्या-क्या परेशानियां आ सकती है,इन सभी चीजों की भी देखरेख करने की जिम्मेदारी अमीनों पर होती है। उन्होंने बताया कि कई बार हमें वन विभाग के भी कार्य करने पड़ते है। जिसमें कई बार जंगलों के अंदर लगे हुए पेड़ों की देखरेख व उनकी कितनी संख्या है, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी अमीनों पर ही होती है। उन्होंने बताया कि अक्सर बरसात के दिनों में पेड़ के गिरने पर उसकी जानकारियों को भी एकत्रित करने की जिम्मेदारी अमीन पर होती है। अगर किसी भी जमीन पर अगर को हत्या व मर्डर होता है। तो यह जमीन किसी है उसकी भी जांच व पुष्टि करने की जिम्मेदारी अमीन पर ही होती है। अमीनों ने बताया कि अक्सर राज्य में होने वाले चुनावों के समय भी हमलोगों को चुनाव कार्यों में भी लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वेतनमान कम है। सरकार हम अमीनों को भी सामान कार्य के बदले सामान वेतनमान उपलब्ध कराएं।

सुरक्षा की व्यवस्था की कमी

झारखंड राज्य अमीन संघ के सदस्यों ने बताया कि शहर में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर पिछलें कुछ दिनों में कई प्रकार की अपराधिक घटनाएं भी घट चुकी है। जिसमें कई लोगों की दिनदहाड़े ही गोली मारकार हत्या भी कर दी जाती है। वहीं,हम अमीनों को अक्सर दो लोगों के बीच चल रहे, जमीन से जुड़े विवादों को भी सुलझाना पड़ता है। इस दौरान कई बार हम अमीन भी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते है। वहीं, शहरी क्षेत्रों से दूर जंगलों में भी जाकर जमीनों की मापी करनी होती है। इन इलाकों में अक्सर जंगली जानवारों से होने वाले खतरें का डर बना हुआ रहता है,लेकिन भी सरकार की ओर से हमलोगों को न ही सुरक्षा और न ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ सरकार की ओर से दिया जाता है। अमीन संघ की मांग है कि सरकार सुरक्षा बीमा का लाभ प्रदान करें,ताकि कर्मी सुरक्षित रूप से कार्य कर सकें।

यात्रा भत्ता और स्वास्थ्य बीमा की मांग

अमीनों को अक्सर सरकारी कार्य पूरा करने के लिए अपने क्षेत्रों से बाहर तक जाना पड़ता है। लेकिन उन्हें आवगमन करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता तक प्रदान नहीं किया जाता है। अक्सर काम और आवगमन करने के दौर दुर्घटना की आशंका होती है, स्वास्थ संबंधित दिया जाए। ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना वाली परिस्थिति में इसका लाभ मिल सकें। जिससे अमीनों को कार्य करने में भी सुविधा मिल सकें।

सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की मांग

सरकारी अमीनों को अलग और आउटसोर्सिंग कंपनियों से नियुक्त हुए कर्मियों को अलग-अलग वेतनमान दी जाती है। अमीन संघ के सदस्यों का कहना है की जब दोनों का कार्य सामान्य है इसके बावजूद वेतनमान में बदलाव क्यों किया जा रहा है। हम अमीनों को सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतनमान तक नहीं दिया जाता है। उनका कहना है की सरकारी पद पर कार्य कर रहें अमीन को अस्सी हजार है। वहीं,अनुबंध पर कार्य कर रहें अमीनों को तेरह से पंद्रह हजार रुपए ही दिया जाता है। उनकी मांग है की सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतनमान दिया जाए।

आउटसोर्सिंग की नियुक्ति पर रोक

आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया को बंद करें। उनका कहना है की हमारी नियुक्ति सीधे तौर पर सरकार की ओर से होनी चाहिए। निजी कंपनियों की ओर चयन होने पर पूर्ण तरीके से मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। वेतमान भी समय पर नहीं दिया जाता है। जिससे दैनिक कार्य को लेकर भी हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार निजी कंपनियों के द्वारा सभी पदों पर नियुक्तियां करा रहीं है,उसे बंद कराया जाए। संघ का कहना है की इस प्रकार की नियुक्ति होने से काफी अनुभवी लोग पीछे ही रह जाते है। सरकार इस तरह के गैरकानूनी नियुक्तियों पर जल्द से जल्द रोक लगाए। सभी पदों पर सरकारी प्रक्रिया के द्वारा ही नियुक्ति कराएं।

अमीनों को नन तकनीकी श्रेणी से मुक्त करें

सरकार हम अमीनों को नन तकनीकी श्रेणी में रखें हुए है,जबकि हमारे सभी कार्य तकनीकी रूप में होता है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है,लेकिन भी सरकार हमलोगों को तकनीकी की जगह पर नन तकनीकी के श्रेणी में शामिल किया गया है। हमारे सभी कार्य तकनीकी चीजों पर आधारित होती है। जमीनों की मापी भी तकनीकी रूप से किया जाता है। सरकार हम सभी अमीनों को तकनीकी की श्रेणी में नियुक्त करें।

सरकार ने पिछले लंबे वर्षों से राज्य में अमीन की बहाली को लेकर विज्ञापन नहीं निकली है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जरूरत होने पर अक्सर कर्मियों को बहाल कर दिया जाता है। अंचलों में कर्मियों व अमीनों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार जल्द से जल्द अमीन का बहाली कराएं। राज्य भर में अनुबंध पर कार्यरत अमीनों के लिए झारखंड अमीन नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर 50 प्रतिशत अमीनों को आरक्षण भी दिया जाए।

-कुंदन कुमार ठाकुर

अमीनों को नन तकनीकी विभाग से मुक्त कर तकनीकी श्रेणी में शामिल किया जाए है। झारखंड अमीन नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर पचास प्रतिशत आरक्षण दी जाए। सभी कर्मियों को सामान्य कार्य के बदले सामान्य मानदेय राशि दी जाए। हम लोगों के ऊपर अक्सर जमीन नापी के दौरान कई बार हमला तक कर दिया जाता है। लेकिन न सुरक्षा व न स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है।

- रामलाल महतो

सरकार हम अमीनों को नन तकनीकी श्रेणी में रखा गया। यह हम कर्मियों के साथ भेदभाव हो रहा है,जो कि पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है। सरकार से हम मांग करते की हम अमीनों को टेकनिकल श्रेणी के अंदर में रखा जाए।

- संदीप कुमार

सामान्य कार्य होने के बावजूद सरकारी अमीनों को 80 हजार और आउटसोर्सिंग से काम करने वालों का 15 हजार रुपए वेतनमान दी जाती है।

- रविंद्र कुमार

सरकार के द्वारा हम अमीनों को समय-समय पर कार्यों से जुड़े कामों के लिए भी प्रशिक्षण दिया देने की व्यवस्था कराई जाए। जिसमें कर्मियों को भी टेकनिकल चीजों के बारे में जानकारी मिल सकें।

- राजू कुमार

हम अमीनों को अक्सर जमीन से जुड़े कार्यों के कारण क्षेत्रों से दूर आना-जाना पड़ता है। सरकार से हमारी मांग है कि हमलोगों को आवगमन करने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए।

- शक्लदेव कुमार वर्मा

जिला में काम करने वाले सभी ऑटसोर्सिंग व दैनिक अमीनों को एक सामान्य मानदेय राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही बकाया मानदेय, पीएफ जैसी अन्य सुविधाएं भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।

- आशीष कुमार

सरकार सभी को सामान्य काम के बदले सामन वेतनमान दिया जाए। महंगाई के दौर में इतने कम पैसे में जीवन यापन करना भी मुश्किल-सा हो जाता है। सरकार मानदेय राशि में भी बढ़ोतरी करें।

- जोन एक्का

आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा अक्सर अनुंबध पर नियुक्ति किए गए अमीनों को परेशान किया जाता है। समय पर कंपनियों के द्वारा वेतनमान का भी भुगतान नहीं किया जाता है।

- ललित कुमार महतो

हम सभी अमीनों की नियुक्ति अनुबंध पर कि गई है। सराकरी व अनुबंध पर कार्य करने वाले अमीनों के कार्य सामान्य होने के बावजूद वेतनमान सामान्य नहीं मिलते है।

- तापेश्वर साहू

आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से पिछले दो-दो महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार से मांग है की इसकी जांच भी कराई जाएं।

- हासिब अंसारी

जिला में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कंपनी व दैनिक अमीन को सामान्य काम के बदले सामान्य वेतनमान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है,जिसकारण अनुबंध में कार्य करने वाले कर्मियों को पशानियों का सामान्य करना पड़ता है।

- टेकलाल महतो

सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से अमीनों की नियुक्ति लेना भी बंद करें। साथ ही बिना किसी अन्य माध्यम के अमीनों के वेतनमान का भुगतान किया जाए।

- शुभम तिवारी

अमीनों को अक्सर जमीन नापी करने के लिए इधर-उधर आना जाना पड़ता है। सरकार की ओर से हम सभी अमीनों को स्वास्थ व सुरक्षा बीमा का भी लाभ दिया जाए।

- बसीर अंसारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमीनों ने सरकार से कौन-कौन सी मांगें की हैं?
अमीनों ने सरकार से समान वेतनमान, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा भत्ता और नन तकनीकी श्रेणी से मुक्त करने की मांग की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Ranchi News Outsourcing अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।