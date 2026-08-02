Ranchi News: स्कूल के किचन से गैस सिलेंडर चोरी
Ranchi News: नामकुम के खिजरी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर अज्ञात चोर गैस सिलेंडर चुरा ले गए। विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका अनिता किस्पोट्टा ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्कूल में सुबह तक बदमाश द्वारा ताला तोड़ने के बाद गैस सिलेंडर गायब मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: नामकुम, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के खिजरी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर शुक्रवार रात अज्ञात चोर गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। मामले को लेकर विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका अनिता किस्पोट्टा ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी शिक्षिका ने बताया कि शनिवार सुबह स्कूल खुलने पर किचन का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो उपयोग में लाया जा रहा गैस सिलेंडर गायब था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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