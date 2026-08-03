Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: दिउड़ी मंदिर में डाकघर ने लगाया गंगाजल बिक्री स्टॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: तमाड़ के दिउड़ी मंदिर परिसर में सावन माह की पहली सोमवारी पर डाकघर द्वारा गंगाजल की बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया। श्रद्धालुओं ने गंगोत्री का गंगाजल खरीदकर शिव और माता मंदिर में जलाभिषेक किया। डाककर्मियों ने बताया कि सावन माह के दौरान गंगाजल उप डाकघर में उपलब्ध रहेगा।

Ranchi News: दिउड़ी मंदिर में डाकघर ने लगाया गंगाजल बिक्री स्टॉल

Ranchi News: तमाड़, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर प्राचीन दिउड़ी मंदिर परिसर में तमाड़ उप डाकघर की ओर से गंगाजल बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगोत्री का गंगाजल खरीदकर शिव मंदिर और माता मंदिर में जलाभिषेक किया। डाककर्मियों ने बताया कि तमाड़ उप डाकघर में सावन माह के दौरान लगातार गंगाजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गंगाजल की आवश्यकता होने पर लोग उप डाकघर से इसे खरीद सकते हैं। इसके साथ ही वाटरप्रूफ राखी लिफाफों की भी बिक्री की जा रही है। स्टॉल पर उप डाकपाल देवनारायण रविदास, डाक अधीक्षक लालो प्रसाद, बुंडू एवं तमाड़ लाइन के दीपक मुंडा, मोहित कुमार सहित अन्य डाककर्मी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: तोरपा पोस्ट ऑफिस में गंगाजल और रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू
ये भी पढ़ें:Rampur News: प्राचीन मन्दिर डिलारी में बम-बम भोले की गूंज
ये भी पढ़ें:Gangapar News: कुंदौरा धाम में लगी भक्तों की भीड़, दर्शन के इंतजार में लंबी कतार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।