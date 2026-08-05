Ranchi News: संत माईकल 2 स्कूल मुरी में फ्रेशर्स डे का आयोजन

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। संत माईकल 2 स्कूल, मुरी ने नए शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए फ्रेशर्स डे का आयोजन किया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने नए छात्रों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया गया और सभी विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया।

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। संत माईकल 2 स्कूल, मुरी में नए शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए बुधवार को फ्रेशर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने 10 2 के प्रथम वर्ष के छात्र- छात्राओं का विद्यालय प्रांगण में पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों का स्कूल परिसर में गर्मजोशी से स्वागत करना और उन्हें वरिष्ठ छात्रों व शिक्षकों के साथ घुलने-मिलने का अवसर देना था। स्कूल के संस्थापक स्व. कृष्ण कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

संस्कृतिक कार्यक्रम मौके पर विभिन्न वर्गो के छात्र- छात्राओं ने मन मोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉ राकेश कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिए एवं अभिभावकों को विद्यालय के प्रति भरोसा जताने के लिए आभार प्रकट किया। विद्यालय के प्राचार्य सीएल प्रजापति ने नए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए हर संभव गुणवत्ता शिक्षा देने का प्रतिबद्धता दोहराए और कहा कि स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मंच है।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम का संचालन 12वीं की छात्रा सिम्मी पाल एवं तंजिर फातीमा ने किया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक- शिक्षिका में उत्पल कुमार,मनीषा सिंह, वि वेंकट राव, किशोर कुमार, प्रीति लता मुंडू ,निता कुमारी,वंदना कुमारी, जयंत कुमार, सत्य काम महतो, रमेश गौरांई, राहुल कुमार मिलन, प्रीति नंदा, मंजू कुमारी, सिमरन कुमारी, अमित कुमार, वहीद अली, अजय चिक बड़ाइक समेत छात्र- छात्राएं उपस्थित थे।