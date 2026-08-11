Ranchi News: हॉप हॉस्पिटल में 65 मरीजों की नि:शुल्क जांच
Ranchi News: चान्हो के हॉप हॉस्पिटल में मंगलवार को मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। रांची के डॉ अभिषेक कुमार ने 65 मरीजों की जांच की। जिन मरीजों को हृदय ऑपरेशन की आवश्यकता है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क उपचार देने का वादा किया गया।
Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। मदरसा चौक, बालसोकरा स्थित हॉप हॉस्पिटल में मंगलवार को नि:शुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। रांची के पारस हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अभिषेक कुमार ने करीब 65 मरीजों की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया। जरूरतमंद मरीजों की ईसीजी जांच भी की गई। अस्पताल निदेशक जुनेद आलम ने बताया कि हृदय ऑपरेशन की जरूरत वाले मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क उपचार में सहयोग किया जाएगा। शिविर में अमित चंद्रवंशी, साजिद अंसारी, डॉ राजेंद्र कुमार, तुषार शंकर, अतहर अंसारी व अकबाल सहित कई लोग मौजूद थे।
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