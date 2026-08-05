Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: सीआईटी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बुधवार को एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर का आयोजन अब्दुल रज्जाक मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से हुआ, जहां मोतियाबिंद, रेटिना और अन्य समस्याओं की जांच की गई।

Ranchi News: सीआईटी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) में बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्थान के दर्जनों विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर का आयोजन कैंब्रिज इंस्टीट्यूट और अब्दुल रज्जाक मेमोरियल हॉस्पिटल की इकाई आराम आई हॉस्पिटल के संयुक्त सहयोग से किया गया। शिविर में चिकित्सकों ने मोतियाबिंद, रेटिना, प्टेरिजियम समेत अन्य नेत्र संबंधी समस्याओं की जांच की। मौके पर संस्थान के प्राचार्य डॉ. एल. रंगनाथन, प्रो. दीपक वर्मा, अस्पताल की नेत्र चिकित्सक रेहनामा फिरदौस, कमरान रजा, जावेद अहमद समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।