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Ranchi News: स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: अनगड़ा के स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। रिम्स के विशेषज्ञों ने आंखों की जांच की और छात्रों को नियमित देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस शिविर में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक भी उपस्थित रहे।

Ranchi News: स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, खेलगांव खटंगा में गुरुवार को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और दृष्टि संरक्षण के उद्देश्य से नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रिम्स के डॉ. तरुण, काउंसलर आशना कुमारी, ज्ञान शालिनी कुमारी, प्रकाश कुजूर, शालिनी कुमारी और नेत्र सहायक सुखदेव ने विद्यार्थियों की आंखों की जांच की। इस दौरान बच्चों की दृष्टि क्षमता, चश्मे की आवश्यकता और आंखों से जुड़ी सामान्य समस्याओं का परीक्षण किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को आंखों की नियमित देखभाल और दृष्टि संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

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