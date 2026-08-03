Ranchi News: ट्रेलर के नाम पर 10 लाख ठगे, तीन के खिलाफ केस दर्ज
Ranchi News: रांची में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुनील सिंह ने ट्रेलर खरीदने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने अभिमन्यु कुमार, भोला कुमार और सुमित कुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सुनील ने 21 हजार और 8 लाख रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन वाहन नहीं मिला।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। फैजाबाद निवासी एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुनील सिंह से ट्रेलर खरीदने के नाम पर 10 लाख की ठगी मामले में तीन लोगों के खिलाफ लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। पीड़ित सुनील ने अभिमन्यु कुमार, भोला कुमार व सुमित कुमार को आरोपी बनाया है। पीड़ित के अनुसार, व्यवसाय को लेकर उनकी पहचान लालपुर निवासी अभिमन्यु से हुई। उसने खुद को पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कराने वाला बताया। इसके बाद एक ट्रेलर का 35 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। आरोप है कि इस दौरान 21 हजार रुपये और 24 अक्टूबर 2025 को अभिमन्यु के बंधन बैंक कांके शाखा के खाते में 8 लाख रुपये आरटीजीएस कर भेजे।
इसके अलावा वाहन दिलाने के नाम पर अभिमन्यु के भाई सुमित के खाते में करीब 1.79 लाख रुपये भी जमा कराए।सुनील का आरोप है कि उन्हें टाटा स्थित रामपुर यार्ड में भोला कुमार के जरिये कथित रूप से फर्जी तरीके से वाहन दिखाया गया। कानूनी कार्रवाई की आशंका पर सुमित ने 50 हजार, 40 हजार, 90 हजार व 20 हजार रुपये लौटाए। लेकिन शेष राशि नहीं दी।
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