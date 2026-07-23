Ranchi News: श्री जीण माता का चौथा सिंघारा महोत्सव दो को मनेगा
Ranchi News: श्री जीण माता मंदिर प्रचार समिति द्वारा 2 अगस्त को हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में चौथा वार्षिक सिंघारा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से रात 7:30 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे अखंड ज्योति, सामूहिक मंगलपाठ और चुनड़ी महोत्सव का आयोजन होगा।
Ranchi News: रांची। श्री जीण माता मंदिर प्रचार समिति की ओर से 2 अगस्त को हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में चतुर्थ वार्षिक सिंघारा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर एक से रात 7:30 बजे तक चलेगा। आयोजन समिति द्वारा चौथी बार आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में अखंड ज्योति, सामूहिक मंगलपाठ, चुनड़ी महोत्सव, गजरा उत्सव, मेहंदी महोत्सव और महाभोग जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे।
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