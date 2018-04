झारखंड: टीका लगाने के बाद 4 बच्चों की मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश

पलामू जिले के पाटन प्रखंड के लोइंगा गांव में टीका लगाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर हैं। चार बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक को रिम्स रेफर किया गया है। सभी को शनिवार को डीपीटी, खसरा और जापानी इनसेफलाइटिस का टीका लगाया गया था। घटना के बाद सिविल सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। वहां वैक्सीन और श्रृंखला गृह को सील कर दिया गया है। मारे गए बच्चों का तीन सदस्यीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। उनका विसरा सुरक्षित रख लिया गया है।

Have instructed Health Secy to visit spot & identify lapses, strict action will be taken as per the report. Rs.1 lakh compensation will be given to each family, though money can't compensate the loss. We deeply sympathise with families: #Jharkhand CM on death of infants in Palamu pic.twitter.com/SMWdggTdia