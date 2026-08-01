Ranchi News: सांसद और विधायक ने किया लाइब्रेरी शिलान्यास

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। कांके प्रखंड के सुकुरहुटू गांव में शनिवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से 14 लाख रुपये की लागत से बनने वाली लाइब्रेरी का शिलान्यास सांसद संजय सेठ और कांके विधायक सुरेश बैठा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि यह लाइब्रेरी क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य सुषमा देवी, प्रमुख सोमनाथ मुंडा, उप प्रमुख अजय बैठा, मुखिया रामलखन मुंडा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभात भूषण, सुकेश तिवारी, नसीब लाल महतो, अर्जुन राम, मनोज साहू, हरे कृष्णा महतो, संजर खान, हरिनाथ साहू, लालचंद सोनी, सुचित सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद थे।