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Ranchi News: मृत मजदूर के परिजनों से मिले पूर्व विधायक कोचे मुंडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रनिया के बनई गांव में पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने मृत प्रवासी मजदूर करमपाल सिंह के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की। इस दौरान भाजपा के अन्य नेता भी उपस्थित थे।

Ranchi News: मृत मजदूर के परिजनों से मिले पूर्व विधायक कोचे मुंडा

Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। तोरपा के पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने बुधवार को रनिया प्रखंड के बनई गांव पहुंचकर मृत प्रवासी मजदूर करमपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए इस दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को खाद्यान्न एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान की। पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और प्रशासन से पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में समाज और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें।

इस अवसर पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुशीला देवी, रामलखन नाग, ग्राम प्रधान बनेश्वर सिंह, कृष्णा पाल सिंह, लेडो नाग सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके बाद पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे पूर्व मुखिया एवं वरिष्ठ जनसंघी नेता से भी मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

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