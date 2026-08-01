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Ranchi News: सीएसआर से बदलेगी गांवों की तस्वीर: बंधु तिर्की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने शनिवार को बेड़ो प्रखंड की जरिया पंचायत में छह पीसीसी सड़कों का शिलान्यास किया। यह निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीएसआर निधि से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

Ranchi News: सीएसआर से बदलेगी गांवों की तस्वीर: बंधु तिर्की

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने शनिवार को बेड़ो प्रखंड की जरिया पंचायत में भारत सरकार के उपक्रम पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीएसआर निधि से बनने वाली छह पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके तहत कटरमाली और टेंगरिया गांव में कमल पहान के घर से अनिल तिर्की के घर, ननकु उरांव के घर से सुरेश गोप के घर, प्रवीण उरांव के घर से सरना स्थल, प्रीति उरांव के घर से बुलिया उरांव के घर, रंथु साहू के घर से राजेंद्र महतो तथा प्रधान के घर से बिगा उरांव के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

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मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बरसात में कच्ची सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी, लेकिन पीसीसी सड़क बनने से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी और गांवों की बुनियादी संरचना मजबूत होगी। उन्होंने पावरग्रिड की सीएसआर पहल को ग्रामीण विकास की दिशा में सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य विशेश्वर उरांव, प्रो. करमा उरांव, मजकूर सिद्दीकी, विन्नी उरांव, सोनी बेक समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

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