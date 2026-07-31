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Ranchi News: हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों के बीच पटाखे वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: वन विभाग ने हाथियों के खतरे से बचाने के लिए अनगड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों में पटाखे और अन्य सामग्री वितरित की। फॉरेस्ट अधिकारी नितिन गुप्ता ने बताया कि हाथियों का झुंड पास के जंगलों में है। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी सूचना के लिए वन विभाग से संपर्क करने की अपील की।

Ranchi News: हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों के बीच पटाखे वितरित

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। वन विभाग ने हाथियों के संभावित खतरे से बचाव के लिए शुक्रवार को प्रखंड के ओबर, कुच्चू, बदरी, सिंगरी और इरबाडीह गांवों में ग्रामीणों के बीच पटाखे तथा हाथी भगाने की अन्य सामग्री का वितरण किया। प्रभारी फॉरेस्टर नितिन गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में हाथियों का झुंड पैना पहाड़ और कुतुरलोवा के जंगल में डेरा जमाए हुए है। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने, हाथियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने तथा किसी भी प्रकार की क्षति या हाथियों की गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विभाग हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा।

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