Ranchi News: समिति ने श्राद्ध के लिए किया सहयोग
Ranchi News: अनगड़ा में चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के सदस्य मानिकराम महतो का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके श्राद्धकर्म के लिए आयोजन समिति ने परिवार को सूखा राशन और नकद राशि प्रदान की। आयोजन समिति के सदस्य जैलेन्द्र कुमार ने बताया कि महतो के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट, गेतलसूद के सक्रिय सदस्य रहे मानिकराम महतो उर्फ भोंदू महतो के श्राद्धकर्म के लिए आयोजन समिति ने उनके परिवार को सूखा राशन और नकद राशि देकर सहयोग किया। पिछले दिनों कार्डियक अरेस्ट से मानिकराम महतो का निधन हो गया था। आयोजन समिति के सीईओ जैलेन्द्र कुमार और सचिव अनिल कुमार चौधरी ने परिजनों को सहायता सामग्री सौंपी। इस अवसर पर जैलेन्द्र कुमार ने कहा कि भोंदू महतो के निधन से फुटबॉल आयोजन समिति को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मौके पर मृतक के पुत्र आनंद महतो, लालो महतो, सुधीर महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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