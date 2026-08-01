Ranchi News: फूड फेस्ट में बच्चों ने लजीज व्यंजनों का लिया आनंद
Ranchi News: संत आलोयसियस इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनगड़ा में शनिवार को फूड फेस्ट का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने लजीज व्यंजन तैयार किए। मुख्य अतिथि रेवरेन सिस्टर मर्सी के अनुसार, ऐसे आयोजन बच्चों में पाक-कला की प्रतिभा विकसित करते हैं। कार्यक्रम में नृत्य और गायन की प्रस्तुति भी हुई, जिसे सभी ने सराहा।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। संत आलोयसियस इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनगड़ा में शनिवार को फूड फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न लजीज व्यंजनों के स्टॉल लगाए। बच्चों और उनके अभिभावकों ने निर्धारित शुल्क देकर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया। मुख्य अतिथि रेवरेन सिस्टर मर्सी मैथ्यू, विशिष्ट अतिथि प्राचार्या सिस्टर दीप्ती तथा अनगड़ा थाना प्रभारी गौतम रजवार ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। सिस्टर मर्सी ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में पाक-कला की प्रतिभा विकसित होती है और समाज से जुड़ाव बढ़ता है। थाना प्रभारी गौतम रजवार ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का बेहतर मंच प्रदान करते हैं।
प्राचार्या सिस्टर दीप्ती ने कहा कि विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य और गायन की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे।
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