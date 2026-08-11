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Ranchi News: कर्रा में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: कर्रा प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के लिए समय निर्धारित किया गया है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक निर्धारित है। प्रखंड प्रशासन ने सभी संगठनों को निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है।

Ranchi News: कर्रा में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त  को कर्रा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में झंडोत्तोलन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार विभिन्न संस्थानों में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सुबह 7:45 बजे, ज्योति कन्या उच्च विद्यालय में 7:30 बजे, आरसी बालिका मध्य विद्यालय में 8 बजे, उच्च विद्यालय कर्रा में 8:30 बजे तथा मध्य विद्यालय कर्रा में 8:35 बजे झंडोत्तोलन होगा। संत जोसेफ उच्च विद्यालय में 8:30 बजे और आरसी बालक मध्य विद्यालय में 8:40 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।

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इसी प्रकार वन क्षेत्र कार्यालय में 8 बजे, कर्रा थाना में 8:45 बजे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9:05 बजे, भ्रमणशील पशु चिकित्सालय में 8:40 बजे, बीआरसी कर्रा में 9:10 बजे तथा लैम्पस कर्रा में 9:15 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालय कर्रा में सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रखंड प्रशासन द्वारा सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

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