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Ranchi News: चान्हो में दो सड़क हादसों में पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में पतरातू के साड़म निवासी 20 वर्षीय अमन कुमार, बीजूपाड़ा नि

Ranchi News: चान्हो में दो सड़क हादसों में पांच घायल

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में पतरातू के साड़म निवासी 20 वर्षीय अमन कुमार, बीजूपाड़ा निवासी 28 वर्षीय मनोज उरांव, बखार निवासी 15 वर्षीय अमोश उरांव तथा कैम्बो की 15 वर्षीय अंशु भगताइन और 14 वर्षीय अंकिता उरांव शामिल हैं। पहली घटना दोपहर करीब एक बजे चान्हो थाना चौक के पास हुई, जहां सड़क पार कर रहे अमन कुमार को एक कार ने टक्कर मार दी। दूसरी दुर्घटना करकट मोड़ के समीप हुई, जहां सड़क पार कर रहे मनोज उरांव को एक स्कूटी ने अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर के बाद स्कूटी चालक अमोश उरांव तथा उस पर सवार अंशु भगताइन और अंकिता उरांव भी घायल हो गए।सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अमन कुमार और मनोज उरांव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।

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