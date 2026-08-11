Ranchi News: किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से मिले विधायक
Ranchi News: तोरपा क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को लेकर विधायक सुदीप गुड़िया ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को क्षेत्र में कृषि और पशुपालन में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। मंत्री ने समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराने की बात की।
Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। तोरपा क्षेत्र के किसानों एवं पशुपालकों की समस्याओं को लेकर विधायक सुदीप गुड़िया ने मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित कक्ष में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। उनके साथ जिला परिषद सदस्य सोशांति कोनगाड़ी और दियांकेल पंचायत के मुखिया शिशिर तोपनो भी उपस्थित थे।
किसानों की समस्याएँ
मुलाकात के दौरान विधायक ने मंत्री को क्षेत्र में कृषि और पशुपालन से जुड़ी दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है और पशुपालकों को दवा, चारा व उपचार की सुविधा में परेशानी हो रही है।
सरकारी योजनाएँ
विधायक ने किसानों-पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने और स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आग्रह किया। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने तुरंत खूंटी के जिला पशुपालन पदाधिकारी से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए।
मंत्री का आश्वासन
मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और पशुपालकों को सहयोग उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ग्रामीणों की समस्याओं के लिए सरकार और विभाग के स्तर पर हरसंभव पहल की जाएगी।
सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।