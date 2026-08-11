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Ranchi News: किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से मिले विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: तोरपा क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को लेकर विधायक सुदीप गुड़िया ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को क्षेत्र में कृषि और पशुपालन में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। मंत्री ने समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराने की बात की।

Ranchi News: किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से मिले विधायक

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। तोरपा क्षेत्र के किसानों एवं पशुपालकों की समस्याओं को लेकर विधायक सुदीप गुड़िया ने मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित कक्ष में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। उनके साथ जिला परिषद सदस्य सोशांति कोनगाड़ी और दियांकेल पंचायत के मुखिया शिशिर तोपनो भी उपस्थित थे।

किसानों की समस्याएँ

मुलाकात के दौरान विधायक ने मंत्री को क्षेत्र में कृषि और पशुपालन से जुड़ी दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है और पशुपालकों को दवा, चारा व उपचार की सुविधा में परेशानी हो रही है।

सरकारी योजनाएँ

विधायक ने किसानों-पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने और स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आग्रह किया। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने तुरंत खूंटी के जिला पशुपालन पदाधिकारी से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए।

मंत्री का आश्वासन

मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और पशुपालकों को सहयोग उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ग्रामीणों की समस्याओं के लिए सरकार और विभाग के स्तर पर हरसंभव पहल की जाएगी।

सवाल और जवाब

किस विधायक ने कृषि मंत्री से मुलाकात की?
विधायक सुदीप गुड़िया ने कृषि मंत्री से मुलाकात की।
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