Ranchi News: बदहाल किता नहर से एक हजार एकड़ खेती पर संकट

Ranchi News: किता नहर, जो कभी किसानों के लिए जीवनरेखा थी, अब विभागीय लापरवाही के कारण बदहाल हो गई है। किसानों ने नहर की मरम्मत और जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान वीणा चौधरी ने नहर की स्थिति को गंभीर बताया और शीघ्र मरम्मत का आश्वासन दिया।

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। कभी हजारों किसानों की खेती की जीवनरेखा रही किता नहर आज विभागीय लापरवाही के कारण बदहाल हो चुकी है। नहर के कई हिस्सों के टूट जाने और गाद व झाड़ियों से पट जाने के कारण सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है। सोमवार को किसानों की शिकायत पर जिला परिषद उपाध्यक्ष वीणा चौधरी ने नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नहर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, गाद और जंगली झाड़ियों की सफाई और नियमित जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की। निरीक्षण के दौरान वीणा चौधरी ने नहर की जर्जर स्थिति को गंभीर बताते हुए उपायुक्त और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात कर शीघ्र मरम्मत कराने का भरोसा दिया। 2011 में हुआ था लाइनिंग कार्य का शिलान्यास:

नहर की मरम्मत की आवश्यकता लोटा पंचायत समिति सदस्य करण महतो ने बताया कि जल संसाधन विभाग की किता बीयर योजना के तहत वर्ष 2011 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने नहर लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया था। वर्तमान में करीब आठ किलोमीटर लंबी इस नहर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर टूट-फूट हो चुकी है। साथ ही नहर में मिट्टी, गाद और जंगली झाड़ियां भर जाने से पानी का प्रवाह बाधित हो गया है।

कृषि पर असर नहर में पानी नहीं पहुंचने से किता के आगे स्थित लोटा, बांधडीह, केंदुआडीह, बड़कीटांड़, सुरगुंजाडीह, खेदाडीह और धादकीडीह समेत कई गांवों की करीब एक हजार एकड़ कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है। किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खरीफ फसलों पर संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते नहर की मरम्मत और सफाई नहीं कराई गई तो धान समेत अन्य खरीफ फसलों की पैदावार पर गंभीर असर पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से तत्काल नहर की मरम्मत कर सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है.