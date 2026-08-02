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Ranchi News: यूसीआरएम ने बोर्ड परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। उर्सुलाइन कॉन्वेंट एल्युमिनाई(यूसीआरएम) की ओर से रविवार को डोरंडा पलाश सभागार

Ranchi News: यूसीआरएम ने बोर्ड परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।उर्सुलाइन कॉन्वेंट एल्युमिनाई(यूसीआरएम) की ओर से रविवार को डोरंडा पलाश सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बोर्ड परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक लाने वाले टॉप पांच विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्या भारती के राष्ट्रीय सचिव ब्रह्माजी राव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा की पढ़ाई के दौरान परेशानियां आएंगी, परंतु उससे घबराएं नहीं। जब आप मेहनत करने की ठान लेंगे तो समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। मेयर रोशनी खलखो ने बच्चों के अभिभावको से कहा की उन्हें आगे बढ़ाने में हमेशा उनका सहयोग करें। कार्यक्रम में कुल 22 विद्यालयों के लगभग दो सौ बच्चों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में डॉ अर्चना शर्मा, सना आनम, डॉ ममता आर्या, उत्तरा मुखर्जी, मुदिता मिश्रा, राजमनी, अर्पिता, निवेदिता, रूबी व अन्य उपस्थित थी।

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