Ranchi News: बुंडू में बनेगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, चारदीवारी का हुआ शिलान्यास
Ranchi News: बुंडू में पहली बार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की दिशा में काम शुरू हुआ। विधायक विकास कुमार मुंडा ने इसका शिलान्यास किया। 13 एकड़ भूमि पर चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और गार्ड रूम का निर्माण होगा। यह परियोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
Ranchi News: बुंडू, प्रतिनिधि। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत रांची जिले के बुंडू प्रखंड के जामटोली में प्रस्तावित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर की चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और गार्ड रूम निर्माण कार्य का शिलान्यास रविवार को विधायक विकास कुमार मुंडा ने किया। शिलान्यास के मौके पर विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि बुंडू में अब तक कोई राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। पहली बार यहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की दिशा में काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉलेज भवन के निर्माण से पहले परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और गार्ड रूम का निर्माण कराया जा रहा है। यह परियोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बुंडू को नई पहचान दिलाएगी。
निर्माण कार्य का विवरण
विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 13 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस परियोजना के तहत 1500 मीटर लंबी चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और गार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा। योजना की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति 2 करोड़ 16 लाख 54 हजार 100 रुपये की है, जबकि एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ 54 लाख एक हजार 926 रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जबकि निर्माण एजेंसी एम/एस इंडियाज कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट है।
क्षेत्र में खुशी का माहौल
क्षेत्र में खुशी का माहौल: बुंडू में पहली बार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित होने की खबर से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। छात्रों और अभिभावकों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कॉलेज शुरू होने के बाद बुंडू और आसपास के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए दूर-दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और आर्थिक संसाधनों दोनों की बचत होगी।
सामान्य प्रश्न
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