Ranchi News: मैराथन कमेटी के मुख्य संरक्षक बने जयराम
Ranchi News: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनगड़ा में पर्यावरण बचाओ रैली और मैराथन दौड़ के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जयराम महली को मुख्य संरक्षक, सरफराज अहमद को अध्यक्ष, और इंद्रनाथ महली को सचिव बनाया गया है। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली पर्यावरण बचाओ रैली सह मैराथन दौड़ के लिए कमेटी का गठन किया गया। जयराम महली को मुख्य संरक्षक, सरफराज अहमद को अध्यक्ष और इंद्रनाथ महली को सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बुधराम बेदिया, बब्लू मिर्धा, ललकु मिर्धा, सूरज साहू, जयराम बेदिया, दीनदयाल बेदिया, विक्रम ठाकुर, अरुण बेदिया और अर्जुन बेदिया को शामिल किया गया है। जयराम महली ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण बचाओ रैली और मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
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