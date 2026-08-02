Ranchi News: वृक्ष से बड़ा कोई मित्र नहीं होता : सकलदीप भगत

Ranchi News: मुरहू में फ्रेंडशिप डे के अवसर पर श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए और छात्रों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित किया गया।

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर रविवार को श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, मुरहू में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कोचिंग परिसर में सागवान, महोगनी, गुलमोहर सहित आधा दर्जन छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक सह शिक्षक सकलदीप भगत ने कहा कि वृक्ष से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के सच्चे साथी हैं और उनसे मिलने वाली शीतल एवं शुद्ध हवा का विकल्प कोई एसी नहीं हो सकता। उन्होंने विद्यार्थियों से केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहने, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

युवाओं की प्रेरणा इस अवसर पर संस्थान के पूर्व छात्र शिवेंद्र नाथ तिवारी ने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि इन्हीं मूल्यों से जीवन को सही दिशा मिलती है। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और श्रेष्ठ संगति ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने, अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य मित्रता के इस विशेष दिन को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और हरित वातावरण के संदेश के साथ यादगार बनाना रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।