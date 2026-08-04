Ranchi News: निरीक्षण करने पहुंचे अभियंताओं से मारपीट, लूटपाट का आरोप
Ranchi News: कांके में एक निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अभियंताओं ने कांके थाना में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें मारपीट, लूटपाट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। प्रखंड की बाढ़ू पंचायत में योजनाओं के निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता विमलेन्दु शेखर और कनीय अभियंता शिल्पी लिंडा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में सहायक अभियंता ने कांके थाना में आवेदन देकर मारपीट, लूटपाट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आवेदन के अनुसार मंगलवार दोपहर दोनों अभियंता 15वें वित्त आयोग मद से बनी पेवर ब्लॉक सड़क का गुणवत्ता निरीक्षण और जियो टैगिंग करने पहुंचे थे। इसी दौरान वेंडर सह सामग्री आपूर्तिकर्ता सलमान अंसारी अपने तीन सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा और निरीक्षण का विरोध करते हुए गाली-गलौज करने लगा।
मारपीट का विवरण
विरोध करने पर आरोपियों ने धक्का-मुक्की और मारपीट की। आरोप है कि उनके हाथ से योजना की कच्ची मापी छीन ली गई तथा जेब से 2,500 रुपये नकद, शादी की सोने की अंगूठी और गले से सोने की चेन भी छीन ली गई।
प्रतिनिधियों की शिकायत
शिकायत में कहा गया है कि बीच-बचाव के दौरान कनीय अभियंता शिल्पी लिंडा के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें धक्का दिया गया, जिससे वह भयभीत हो गईं। दोनों अधिकारी किसी तरह वहां से निकलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार को घटना की जानकारी दी। अभियंताओं ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांके थाना पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है。
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